Die Bundesregierung hat mit 6-monatiger Verspätung den Nationalen Energie- und Klimaplan vorgelegt, mit dem die nationalen Klimaziele der EU-Kommission gemeldet werden. Bis 2030 will die Regierung 30 % Energie einsparen und 30 % erneuerbare Energien nutzen. Am 10.06. hat das Bundeskabinett den Nationalen Energie- und Klimaplan (National Energy- and Climate Plan - NECP) beschlossen, den das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vorgelegt hatte. Der NECP stellt ein neues Planungs- und Monitoringinstrument ...

Den vollständigen Artikel lesen ...