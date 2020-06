Die Photovoltaik-Anlage in Zürich produziert rund 130.000 Kilowattstunden Solarstrom jährlich, der direkt ins Bahnnetz eingespeist und verbraucht wird. Das reicht für 1,4 Millionen Personenkilometer, wie die SBB ausgerechnet hat.Die Schweizerische Bundesbahnen AG (SBB) will bis 2025 ihren Bahnstrom komplett aus erneuerbaren Energien beziehen. Bereits jetzt sind es rund 90 Prozent, vor allem aus Wasserkraftwerken. Nun hat die SBB auf dem Dach des Frequenzumformers in Zürich ihre erste Photovoltaik-Anlage in Betrieb genommen, die direkt ins Bahnstromnetz einspeist. Der Solarstrom wird dabei direkt ...

