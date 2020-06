"Wir sind davon überzeugt, dass wir die deutsche Wirtschaft wieder in den Zustand vor dem Ausbruch des Coronavirus in 2020 versetzen können", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier am Freitag. Altmaier stellte weiter fest, dass es in einigen Wirtschaftsbereichen Anzeichen der Hoffnung gebe. Reaktion des Marktes Diese Kommentare hatten wenig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...