In einer Pressekonferenz sagte der australische Premierminister (PM) Scott Morrison am Freitag, dass seine Regierung einen Plan entwirft, der die Rückkehr der internationalen Studenten in das Land ermöglichen würde. Wichtige Zitate "Es wird weitere Ausbrüche geben." "Es gibt noch keine Pläne für die Wiedereröffnung von Nachtclubs." "Sportveranstaltungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...