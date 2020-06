Der SMI schliesst 0,33% tiefer auf 9'796,37 Punkten. Auf die Woche resultiert ein Minus von 3,9%.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag erneut im Minus geschlossen. Zwar hatten die Indizes im Tagesverlauf zu einer moderaten Erholung angesetzt, allerdings gaben sie die Gewinne am späten Nachmittag wieder preis. Am Vortag hatten düstere Konjunkturprognosen der US-Notenbank Fed und die Furcht vor einer zweiten Coronawelle die Märkte stark belastet. Nach der starken Rally der...

Den vollständigen Artikel lesen ...