Der EuroStoxx50 schafft nach einem schwankenden Handelsverlauf ein Plus von 0,29 Prozent auf 3153,74 Punkte.Paris - Der EuroStoxx50 hat nach einer extrem starken Vorwoche wieder einen deutlichen Wochenlust erlitten. Auf ein Plus von rund 11 Prozent folgte nun ein Minus von 6,81 Prozent. Massgeblich verantwortlich dafür war der Kursrutsch von 4,5 Prozent am Donnerstag, den Börsianer auf einen düsteren Konjunktur-Ausblick der US-Notenbank sowie das Ausbleiben weiterer Hilfsmassnahmen zurückgeführt hatten.

