Die deutsche Saison mit Zucchini startet mit Verzögerung. Die kühlen Nachttemperaturen und die allerorts trockene Witterung hemmt die Entwicklung in den Kulturen. Die Erntemengen aus den frühen Anbaugebieten im Südwesten steigen nur zögerlich an, so die Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Bildquelle: Shutterstock.com Damit ist das deutsche Angebot weiterhin...

