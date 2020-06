Zespris Finanzergebnisse 2019/20 zeigen, die gesamten Frucht- und Servicezahlungen, die direkt an die neuseeländische Industrie als Einnahmen fließen, sind im Jahresvergleich um 8% auf 1,96 Milliarden NZD gestiegen, was hilft, Tausende von Unternehmen, Arbeitern und regionalen Gemeinden in dem Land zu unterstützen. Foto © Zespri Zespris Gesamtbetriebseinnahmen beliefen...

Den vollständigen Artikel lesen ...