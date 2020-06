Der ehemalige CEO der Media Markt Management AG Schweiz berät das junge Unternehmen hauptsächlich in strategischer und vertrieblicher Hinsicht.Zürich - Martin C. Rusterholz, ehemaliger CEO der Media Markt Management AG Schweiz und Konzernleitungsmitglied der MediaMarkt Saturn Retail GmbH Deutschland, ergänzt zum 15. Juni 2020 als neues Mitglied das Advisory Board des Zürcher FinTech Startups Sparbatze AG. Rusterholz berät das junge Unternehmen hauptsächlich in strategischer und vertrieblicher Hinsicht. Er ist u.a. Experte für B2B und B2C...

