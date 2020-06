FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 15.06.2020 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2700 (2400) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1410 (1510) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 640 (610) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1400 (1500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4900 (4800) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GAMES WORKSHOP GROUP PRICE TARGET TO 8900 (8500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GVC PRICE TARGET TO 1210 (710) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PLAYTECH PRICE TARGET TO 425 (240) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 155 (151) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES WILLIAM HILL PRICE TARGET TO 305 (170) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 365 (310) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1375 (1335) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 130 (128) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 155 (140) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 2800 (2500) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS GLEESON (M.J.) PRICE TARGET TO 800 (814) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS REAL ESTATE INVESTORS PRICE TARGET TO 50 (65) PENCE - 'BUY' - RPT/CREDIT SUISSE CUTS DIAGEO TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - RPT/JPMORGAN CUTS EUROPEAN BANKS TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - RPT/ODDO BHF CUTS TUI TO 'REDUCE' (NEUTRAL) - UBS CUTS BP PRICE TARGET TO 400 (410) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 1800 (1700) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 1750 (1650) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SHELL PRICE TARGET TO 1750 (1650) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de