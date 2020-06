Im Verwaltungsbezirk Kyushu Kagoshima hat BayWa r.e. einen Photovoltaik-Solarpark mit 12 MW Leistung in Betrieb genommen. Das ist der erste Solarpark für das Unternehmen in Japan. Weitere sollen in Kürze folgen. BayWa r.e. hat den Photovoltaik-Solarpark in Japan erfolgreich fertiggestellt. Der Solarpark Kuwabarajo Mega Solar No.4 im Verwaltungsbezirk Kyushu Kagoshima in Izumi erstreckt sich über eine Fläche von 24 Hektar. Das 12 MW-Projekt wird Strom für 5000 Haushalte erzeugen. Daniel Gaefke, Director ...

Den vollständigen Artikel lesen ...