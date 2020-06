Trotz der Corona-Krise befürchten Marktforscher eine enorme Stromlücke im Jahr 2030 in Deutschland. So könnten wegen des gleichzeitigen Atom- und Kohleausstieg bereits im Jahr 2023 46 TWh fehlen. Sie fordern, die Photovoltaik deutlich schneller auszubauen als bisher um diese Lücke zu schließen. Bonner Marktforscher warnen davor, dass eine Stromlücke im Jahr 2030 in der deutschen Stromversorgung entstehen könne. Nur wenn die Politik das gegenwärtige Tempo des Photovoltaikausbaus ab 2021 verdoppelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...