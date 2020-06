Der Umsatz des verarbeitenden Gewerbes ging im April in Kanada stärker zurück als erwartet - Der USD/CAD klammert sich nach den Daten um 1,3640 an seine starken Tagesgewinne - Die Umsätze des verarbeitenden Gewerbes gingen in Kanada auf Monatsbasis um rekordverdächtige 28,5% auf 36,4 Milliarden USD zurück, wie die am Montag von Statistics Canada ...

Den vollständigen Artikel lesen ...