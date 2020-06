Unterstützung erhielt der Euro zum Wochenstart durch den am Nachmittag schwächelnden US-Dollar.Frankfurt am Main - Der Eurokurs hat zu Wochenbeginn in einem über weite Strecken richtungslosen Handel moderat zugelegt. Am späten Montagnachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1279 US-Dollar und damit etwas mehr als im frühen Handel. Unterstützung erhielt der Euro zum Wochenstart durch den am Nachmittag schwächelnden US-Dollar. Beobachter nannten als Grund die etwas weniger trübe Stimmung...

Den vollständigen Artikel lesen ...