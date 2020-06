In einer Telefonkonferenz am Montag äußerte sich Andrew Wood, Direktor von S&P Global Ratings, angesichts der Coronavirus-Pandemie zu den Aussichten für die wirtschaftliche Erholung Indiens. Wichtige Zitate "Indien kann seine Trendrate in Zukunft wieder erreichen; das Wachstum wird in Zukunft bei 6,5%-7% liegen. "Indiens informeller Sektor wird einige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...