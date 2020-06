Der EuroStoxx50 konnte seine deutlichen Anfangsverluste im Tagesverlauf deutlich auf 0,55 Prozent eingrenzen, er schloss bei 3136,40 Punkten.Paris - Die Anfang Juni noch überbordende Risikofreude der Anleger an den wichtigsten europäischen Aktienmärkten hat am Montag einen weiteren Dämpfer erhalten. Nachdem in der Vorwoche nach gutem Lauf neue Wirtschaftssorgen erwacht waren und bereits die Kauflaune stark getrübt hatten, prägte nun die Furcht vor einer zweiten Infektionswelle mit dem neuartigen Coronavirus das Bild.

