US-Präsident Donald Trump hat die bereits vor einigen Tagen bekannt gewordenen Truppenabzugspläne aus Deutschland verteidigt. Die Zahl der Soldaten werde auf 25.000 reduziert, sagte Trump am Montag, uns bestätigte damit Medienberichte der vorherigen Woche.



Das Kontingent werde erst wieder nach Deutschland zurückgeschickt, wenn Berlin seine in der NATO vereinbarten finanziellen Pflichten erfülle. Die Militärausgaben Deutschlands seien generell zu gering. Bislang beherbergte Deutschland mit knapp unter 40.000 Soldaten den größten Teil der US-Truppen in Europa. Nach Japan war Deutschland bislang das Land mit dem weltweit zweitgrößten Kontingent des US-Militärs.

