Tony Gibbs, Direktor von vielen Unternehmen, einschließlich ENZA und Vorsitzender von Turners & Growers (T&G Global), ist am Sonntag im Alter von 72 Jahren nach einiger Zeit schlechten Gesundheitszustandes gestorben, berichtete T&G Global. Er war in den 1980er und 1990er Jahren ein wichtiger Akteur in vielen neuseeländischen Vorstandsräumen. Tony Gibbs on his...

Den vollständigen Artikel lesen ...