Bereits am Montagabend hatten neue geldpolitische Entscheidungen der US-Notenbank (Fed) für Bewegung am Devisenmarkt gesorgt.Frankfurt - Der Euro hat sich am Dienstag klar über 1,13 US-Dollar behauptet. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1345 Dollar und notierte damit etwas höher als am späten Vorabend. Zum Franken hat der Euro ebenfalls aufgehpolt und bewegt sich mit 1,0765 Franken langsam in Richtung der 1,08er Grenze. Der US-Dollar hingegen zeigt sich mit 0,9488 Franken nahezu unverändert seit Montagabend.

