Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Gold Futures Märkten am Montag nach vier Tagen des Anstiegs um mehr als 1K Kontrakte gefallen ist. Das Volumen legte gleichzeitig um 46,2K Kontrakte zu. Gold bleibt begrenzt durch 1760 $/oz Die Feinunze Gold testete am Montag den 55-Tage-SMA im Bereich von 1700 $, während das Open ...

Den vollständigen Artikel lesen ...