Weitere Hilfsprogramme der wichtigsten Notenbanken und zahlreicher Regierungen sorgen an den weltweiten Aktienbörsen für eine deutliche Erholungsbewegung.Zürich - Weitere Hilfsprogramme der wichtigsten Notenbanken und zahlreicher Regierungen sorgen an den weltweiten Aktienbörsen für eine deutliche Erholungsbewegung. Am Schweizer Markt erobert der Leitindex SMI denn auch gleich im frühen Handel die viel beachtete Marke von 10'000 Punkten zurück. Nachdem die US-Notenbank am Vorabend angekündigt hatte, ihr Anleihekaufprogramm nun auch auf...

