Mit dem weiteren Ausbau von Photovoltaik und Windkraft gewinnen die Verteilnetze zunehmend an Bedeutung für eine sichere Energieversorgung. Die EnBW-Tochter hat eine umfassende Digitalisierung ihres Netzbetriebs gestartet. SMA will die externen Netzzustandsdaten mithilfe der Photovoltaik-Wechselrichter bereitstellen und bearbeiten.Der Ausbau von erneuerbaren Energien führt zu einer grundlegenden Änderung des Systems. Viele dezentrale Anlagen, die an die Verteilnetze angeschlossen sind, lösen wenige zentrale Großkraftwerke ab. Damit ändern sich die Anforderungen für den Netzbetrieb. Die EnBW-Tochter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...