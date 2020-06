Die neue Generation der Niedrigvolt-Batteriesysteme bietet dem Hersteller zufolge mehr Flexibilität und Vielseitigkeit für netz- und netzunabhängige Installationen. Im ersten Quartal hat BYD bereits mehrere neue Modelle auf den Markt gebracht.BYD wird ab August seine neue Battery-Box Premium LVS auch in den Regionen EMEA und APAC verkaufen, also in Europa, Afrika sowie der Asien-Pazifik-Region. Das modulare Niedrigvolt-Batteriesystem basiert auf der Lithium-Eisenphosphat-Technologie. Es bietet beispiellose Flexibilität für die Systemkapazität sowie für Anwendungsszenarien, wie es am Dienstag vom ...

