Der chinesische Technologiekonzern Huawei rüstet den Solarpark Ganzlin in Mecklenburg-Vorpommern mit seinen Wechselrichtern aus. Der von GP Joule gebaute Photovoltaikpark soll im Juni 2020 an das Stromnetz. Huawei freut sich über einen Großauftrag im Photovoltaiksegment: die Firma liefert die Wechselrichter für einen 65 MW-Park. Das PV-Projekt befindet sich an einer ehemaligen Kiesgrube in Ganzlin im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Wie Huawei mitteilte, setzten die Projektpartner dafür 512 Wechselrichter ...

