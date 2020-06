Der DXY verlängert die Abwärtskorrektur in der ersten Wochenhälfte - Als nächstes erscheint auf der Abwärtsseite die 95,70/75 - Der Aufschwung des DXY hat in dieser Woche in der Region um 97,50 bisher an Schwung verloren. Weitere Abwärtstendenzen sind weiterhin zu erwarten und bergen das Potenzial, das am 10. Juni verzeichnete 3-Monatstief im Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...