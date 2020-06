Noch in diesem Monat soll das Photovoltaik-Kraftwerk ans Netz gehen. Dank guter Planung gab es nur wenig Verzögerungen bei der Realisierung des Ausschreibungsprojekts auf dem Gelände einer ehemaligen Kiesgrube in Mecklenburg-Vorpommern.Der Solarpark in Ganzlin ist mit 65 Megawatt einer der größten in Deutschland. Die Installation der Photovoltaik-Anlage ist abgeschlossen und noch im Juni soll sie ans Netz gehen. Im Gegensatz zu anderen Großprojekten hat die Corona-Krise den Bau des Kraftwerks, für das sich die Clenergy Global Projects GmbH einen Zuschlag in einer zurückliegenden Ausschreibung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...