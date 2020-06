Der Aufschwung des EUR/USD verlor am Dienstag in der 1,1350 an Schwung - Die Abwärtsbewegung scheint bisher auf die 1,1200 begrenzt zu sein - Der EUR/USD hat Mühe, das Aufwärtsmomentum nach dem starken Anstieg am Montag auszuweiten, wobei die Kursgewinne auf die Mitte der 1,1300 vorerst begrenzt sind. Kurzfristig ist eine zusätzliche Konsolidierung ...

