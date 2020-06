Weitere Stützungsmassnahmen wichtiger Zentralbanken und unerwartet gute Konjunkturzahlen haben am Dienstag die Kurse beflügelt.Zürich - Weitere Stützungsmassnahmen wichtiger Zentralbanken und unerwartet gute Konjunkturzahlen haben am Dienstag die Kurse beflügelt und den Schweizer Leitindex SMI über 10'000 Punkte schliessen lassen. Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend angekündigt, ihr Anleihekaufprogramm auch auf Unternehmensanleihen auszuweiten. Dann folgte die Bank of Japan mit einem nachgebesserten Corona-Paket.

