Es geht zur Wochenmitte am Schweizer Aktienmarkt weiter aufwärts - wenn auch mit deutlich gedrosseltem Tempo.Zürich - Es geht zur Wochenmitte am Schweizer Aktienmarkt weiter aufwärts - wenn auch mit deutlich gedrosseltem Tempo. Händler betonen immer wieder, dass Anleger derzeit hin- und hergerissen seien zwischen Hoffen und Bangen. So hätten etwa die jüngsten Konjunkturdaten aus den USA die Hoffnung auf einen stärkeren wirtschaftlichen Aufschwung geschürt; Fed-Chef Jerome Powell habe hingegen gewarnt...

