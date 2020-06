Das Private Institut überwacht beim Transport der Solarmodule von China nach Deutschland jeden Schritt. So soll die Qualität der Photovoltaik-Anlagen auf das nächste Level gehoben werden.Wer ist verantwortlich, wenn ein Modul auf dem Weg vom Werk zur Baustelle beschädigt wird? Diese Frage will die Privates Institut für regenerative Energieprojekte GmbH gar nicht erst aufkommen lassen. Nach durchaus schlechten Erfahrungen in den letzten Jahren hat sich das Unternehmen mittlerweile breit aufgestellt. Mit der PV Planbar GmbH hat es eine eigene Tochtergesellschaft, die die selbst entwickelten Photovoltaik-Projekte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...