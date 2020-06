FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 17.06.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2790 (2700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2350 (2000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CITIGROUP CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 1153 (1156) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 224 (180) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2100 (2000) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 589 (553) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES WPP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 800 (680) PENCE - JEFFERIES RAISES INDIVIOR PLC PRICE TARGET TO 70 (39) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES TELECOM PLUS PRICE TARGET TO 1400 (1250) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX RAISES ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 30 (25) PENCE - 'REDUCE' - UBS CUTS BP PRICE TARGET TO 370 (400) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 335 (310) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 1900 (1750) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

