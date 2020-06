Am Donnerstag, den 18. Juni, steht der Solardeckel zum vermutlich letzten Mal auf der Tagesordnung des Deutschen Bundestages. Im Rahmen der Verabschiedung des Gebäudeenergiegesetzes will der Gesetzgeber mehrheitlich den Passus streichen. Es könnte ein letzter Akt für den Solardeckel werden. Am Donnerstagnachmittag berät der Bundestag in zweiter und dritter Lesung über das Gebäudeenergiegesetz. In diesem Zusammenhang steht auch die Streichung des Deckels von 52 Gigawatt (GW) an, ab dem die Förderung ...

