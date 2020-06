Für Länder mit einer schwächeren Haushaltslage wie Spanien, Italien und Griechenland wäre es besser, wenn die Hilfe der Europäischen Union in Form von Zuschüssen statt in Form von Darlehen verteilt würde, argumentierte der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank, Luis de Guindos, am Mittwoch. Reaktion des Marktes Der EUR/USD hat dieser Bemerkung ...

