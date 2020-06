Mit Milliardeninvestitionen in den Wandel des Energiesystems kann Deutschlands Wirtschaft wieder verstärkt Fuß fassen. Das zeigt die Branche in einem Positionspapier und fordert zugleich den Abbau bestehender Hemmnisse. Die Energiewirtschaft in Deutschland rechnet mit milliardenschweren Klimainvestitionen. Diese stärken die Wirtschaft. Das geht aus einem Positionspapier der Branche hervor, das der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) vorgelegt hat. Darin zeigt der BDEW weitergehende ...

