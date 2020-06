Die Bundesregierung hat die Ausgaben gegenüber dem Jahr davor um neun Prozent gesteigert. Knapp 100 Millionen Euro flossen in 499 Forschungsvorhaben im Bereich Photovoltaik - deutlich mehr als noch 2018. 140 Projekt sind neu bewilligt worden.Am Mittwoch hat das Kabinett den "Bundesbericht Energieforschung 2020" verabschiedet. Er zeigt die Entwicklung der Förderpolitik im vergangenen Jahr im Zuge des 7. Energieforschungsprogramms auf. Mit dem Programm plant die Bundesregierung rund 6,4 Milliarden Euro an Fördermittel in den Jahren 2018 bis 2022 bereitzustellen. 2019 seien rund 1,15 Milliarden Euro ...

