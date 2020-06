Mit der neusten Welle schlechten Wetters steigt die Anzahl an Schäden, die in der Landwirtschaft durch einen verrückten Juni verursacht wurden, während dem es fast fünf verheerende Hagelstürme pro Tag gibt, die das nationale Gebiet wüst getroffen haben. Das ergibt sich aus einer Analyse von Coldiretti, die 46 verheerende Eisstürme in Italien in den ersten zehn...

Den vollständigen Artikel lesen ...