Die Kölner Next Kraftwerke haben erstmals eine schwimmende Photovoltaikanlage an ihr virtuelles Kraftwerk angeschlossen. Die Anlage befindet sich auf einem See in Salzwedel. Schwimmende Photovoltaik kommt erstmals für ein virtuelles Kraftwerk zum Einsatz. Das teilte der Betreiber eines solchen Verbundes verschiedener regenerativer Erzeugungsanlagen, Next Kraftwerke, mit. Die Realisierung erfolgte gemeinsam mit den Firmen Solar WO Engineering als Errichter und der 7C Solarparken als Betreiber. Die ...

