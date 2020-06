Am Donnerstag, ab 17.35 Uhr, berät der Deutsche Bundestag in zweiter und dritter Lesung über das Gebäudeenergiegesetz. Dass dann die Streichung des 52 GW-Deckels kommt, ist für Mitglieder der Regierungsparteien sicher. Der Solardeckel in Deutschland steht vor der Abschaffung. Am Donnerstag sollte die Entscheidung ab 17.35 Uhr fallen. Dann steht das "Energieeinsparrecht für Gebäude" auf der Tagesordnung. Dass dann eine Abschaffung des Deckels kommt, ist aus Sicht der Koalitionspartner sicher. Vertreter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...