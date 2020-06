Santa Clara - Seit der ersten Veröffentlichung der Safe Workplace Apps von ServiceNow vor vier Wochen haben fast 400 Kunden weltweit über 1.600 App-Downloads implementiert, um die sichere Rückkehr ihrer Mitarbeitenden zu gewährleisten. Dazu zählen Unternehmen wie Uber, Coca Cola European Partners, State of North Carolina, BankUnited, AmeriGas und viele Partner von ServiceNow. "In dieser […]Santa Clara - Seit der ersten Veröffentlichung der Safe Workplace Apps von ServiceNow vor vier Wochen haben fast 400 Kunden weltweit über 1.600 App-Downloads implementiert, um die sichere Rückkehr ihrer Mitarbeitenden zu gewährleisten. Dazu zählen Unternehmen wie Uber, Coca Cola European Partners, State of North Carolina, BankUnited, AmeriGas und viele Partner von ServiceNow.

Den vollständigen Artikel lesen ...