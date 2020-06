Spannungen zwischen China und den USA sowie erneut aufgeflammte Sorgen vor einer zweiten Infektionswelle als Belastungsfaktoren.Paris / London - Wieder aufgeflammte Sorgen um eine zweite Corona-Infektionswelle sowie neue Spannungen zwischen China und den USA haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Donnerstag belastet. Der EuroStoxx 50 verlor letztlich 0,53 Prozent auf 3249,90 Punkte. In Paris sank der Cac 40 um 0,75 Prozent auf 4958,75 Zähler. Der FTSE 100 in London fiel um 0,47 Prozent auf 6224,07 Punkte.

