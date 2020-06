Das Startup fairfood Freiburg bietet seine Fairtrade-Bio-Nüsse statt in Tütchen ab sofort in Pfandgläsern an. Die Nüsse und das Nussmus im Mehrwegglas gibt es deutschlandweit bei Alnatura sowie im eigenen Onlineshop des Startups. Schon heute sind die Bio-Nüsse und Trockenfrüchte von fairfood Freiburg in vielen Unverpackt-Läden als lose Ware erhältlich....

