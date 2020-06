Wer sein Unternehmen zukunftssicher aufstellen will, sollte bei Cyber-Security nicht sparen. Gewiefte Hacker finden jede Sicherheitslücke, um an wertvolle Unternehmensdaten zu kommen - selbst das private Smartphone nutzen Angreifer als Schlupfloch. Für die deutsche Wirtschaft entsteht so jährlich ein Schaden von über 100 Milliarden Euro.Ladeninhaber schließen abends ihre Geschäfte nicht ab, legen ihre Kontodaten und Sicherheitsnummern gut sichtbar im Schaufenster aus und jeder der will, erhält eine Kopie des Schlüssels zum firmeneigenen Sicherheitsfach. Klingt verrückt? Ist es auch - bis man sich anschaut, wie mittelständische Unternehmen mit der Datensicherheit im eigenen Unternehmen umgehen. Laut einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom waren 2017 über zwei Drittel der befragten deutschen Unternehmen Opfer eines Cyber-Angriffs. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass selbst grundlegende IT-Sicherheitsmaßnahmen immer noch nicht überall im Einsatz sind.Cyber-Security: Abwarten und hoffen ist keine OptionMiteinander kommunizierende Maschinen sind die Grundlage der Industrie 4.0. Ohne die Masse an Daten, die Computer und Roboter heutzutage verarbeiten und miteinander teilen, sind viele Planungs- ...

