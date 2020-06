Der EuroStoxx50 legte am späteren Vormittag um 0,80 Prozent auf 3275,82 Punkte zu.Paris - Die Börsen Europas haben am Freitag vor dem grossen Verfallstermin an den Terminbörsen zugelegt. Dann laufen Kontrakte auf Aktien und Indizes aus, weshalb unerwartete Schwankungen möglich sind. Der EuroStoxx 50 legte am späteren Vormittag um 0,80 Prozent auf 3275,82 Punkte zu. Damit steuert der Leitindex der Eurozone aktuell auf ein Wochenplus von knapp 4 Prozent zu.

