Ich fing in jungen Jahren mit Nebenjobs an. Ich kann das jedem raten. Du lernst dadurch. Es ist eine Erfahrung, der Umgang mit Kollegen. Du eignest dir Wissen an. Du erhältst Geld. Ich begann früh, zu investieren. In Aktien und Immobilien. Als ich anfing, hab ich noch nie etwas über die "finanzielle Freiheit" gehört gehabt. ...

Der Beitrag Nebenjobs, Lesen, Lernen, Investieren, Reisen brachten mich weiter erschien zuerst auf Timschäfermedia.

Den vollständigen Artikel lesen ...