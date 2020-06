Nach einem tödlichen Messerangriff im Stadtzentrum der britischen Stadt Reading am Samstagabend gehen die Behörden von einem terroristischen Hintergrund aus. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.



Anti-Terror-Ermittlungen wurden demnach eingeleitet. Bei dem Vorfall hatte ein Mann in einem Park offenbar wahllos auf mehrere Menschen eingestochen. Dabei tötete er mindestens drei Personen - mehrere weitere wurden teils schwer verletzt. Ein 25-jähriger Tatverdächtiger wurde am Tatort wegen Mordverdachts festgenommen.



Er befindet sich weiterhin in Polizeigewahrsam. Der britische Premierminister Boris Johnson hatte die Messerattacke bereits am späten Samstagabend als "entsetzlich" verurteilt.

