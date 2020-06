St. Paulis Trainer Jos Luhukay verlässt den Verein nach Saisonende. Das berichtete am Sonntag der "Kicker" auf seiner Internetseite.



Intern sei "klar, dass der dringend notwendige Umbau in diesem Sommer nicht mehr dem 57-Jährigen anvertraut werden soll", schreibt das Magazin. Luhukay war im April 2019 auf St. Pauli angetreten, um in die Bundesliga aufzusteigen. Zuletzt musste der Zweitligist um den Verbleib in der Klasse mühsam kämpfen. Nach dem 33. Spieltag und einem 1:1 gegen Regensburg steht der Traditionsclub aktuell auf Rang 14.

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de