Die WAO begrüßt den Welt-Avocado-Monat (World Avocado Month) mit Handelsaktionen überall in Europa und startet ihre Webseite auf Spanisch. Die World Avocado Organization (WAO) feiert diesen Juni den Welt-Avocado-Monat das dritte Jahr in Folge in Spanien. Bildquelle: Shutterstock.com Dieses Jahr 2020 wird auch als ein Rekordjahr für "Die Frucht des Lebens"...

Den vollständigen Artikel lesen ...