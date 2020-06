In einem Bloomberg-TV-Interview sagte der Gouverneur der Bank of England (BoE), Andrew Bailey, am Montag, dass er es vorziehen würde, die Bilanz zu verkleinern, bevor die Zinsen in Zukunft angehoben werden. Zusätzliche Zitate "Das Finanzsystem darf sich nicht auf diese außerordentlich hohen Zentralbankreserven verlassen." "Das massive Programm zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...