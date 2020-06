Ein vom Verbraucherzentrale Bundesverband in Auftrag gegebenes Gutachten sieht in der Einführung zeitvariabler Netzentgelte viele Vorteile für private Stromkunden. Nur in akuten Notsituationen sollten die Netzbetreiber flexible Verbraucher wie Wärmepumpen zwangsabschalten dürfen.Die Installation einer großen Zahl von Ladestationen für Elektroautos sowie Wärmepumpen dürfte manche Netzbetreiber künftig vor Herausforderungen stellen. Zugleich können solche Verbraucher aber auch zur Versorgungssicherheit beitragen, indem ihr Betrieb an die Einspeisung von Solar- und Windstrom sowie die allgemeine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...