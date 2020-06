Am Markt war die Rede von einem unspektakulären Handel mit wenig kursbewegenden Nachrichten.Frankfurt am Main - Der Euro ist am Montag in einem überwiegend ruhigen Umfeld etwas gestiegen. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1215 US-Dollar und damit etwas mehr als im frühen Handel. Zum Franken bewegt sich der Euro am Montag ebenfalls leicht nach oben. Bei 1,0655 Franken kostet er minim mehr als am Morgen. Der US-Dollar sinkt zum Franken ganz leicht unter die Schwelle von 0...

